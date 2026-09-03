Motoristas da UE e Reino Unido movem ação inédita contra a Uber





De acordo com a Confederação Europeia dos Sindicatos, esta é a primeira ação coletiva contra a multinacional nestes moldes.

A acusação refere que a Uber tem vindo a introduzir progressivamente alterações ao sistema de remuneração, para o tornar mais “dinâmico”, e que trata os dados pessoais dos motoristas de forma ilícita.



Segundo a WIE International, o sistema de remuneração é definido através de um processo automático, sem intervenção humana, o que infringe o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia.



As estimativas dos especialistas apontam que 48 por cento dos motoristas nos Países Baixos viram o seu salário por hora diminuir, em média, 7,51 euros por ano. No Reino Unido, mais de 65 por cento sofreu uma redução média de rendimentos de 6,22 euros por ano.



Em resposta, um porta-voz da Uber garantiu à Agence France-Presse que "os motoristas têm total liberdade para aceitar ou recusar propostas de viagens” e que dispõem de “todas as informações úteis, como os rendimentos gerados pela viagem proposta”.



“A percentagem que a Uber retém das viagens manteve-se estável", assegurou.



A Uber já estará a contas com uma multa de 825 milhões de euros aplicada em agosto - da qual vai recorrer - por ter desativado perfis de motoristas sem aviso prévio.



Na última quarta-feira, a empresa norte-americana anunciou que vai reduzir em 10% o número de trabalhadores em todo o mundo, o que contabiliza cerca de 3.300 profissionais fora do setor.



Numa carta aos trabalhadores, o presidente executivo, Dara Khosrowshahi, disse que as alterações vão ser impostas para terminar com "níveis hierárquicos” e redefinir uma estratégia global de recursos humanos e de investimentos.



Motoristas do Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, França, Polónia e Roménia juntaram-se numa ação coletiva contra a Uber."Iniciámos uma nova ação coletiva contra a Uber relativamente ao seu sistema de remuneração dinâmico abusivo, com o objetivo de pôr fim às reduções salariais impostas pelo algoritmo e de obter uma indemnização pelos prejuízos sofridos pelos motoristas", adiantou a filial neerlandesa da organização