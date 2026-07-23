Movimento das baratas: Primeiro-ministro promete punir funcionários corruptos

O primeiro-ministro indiano anunciou esta quinta-feira que "aqueles que tentarem prejudicar o futuro da nossa juventude não ficarão impunes". É a primeira reação do governante indiano, na rede social X, em relação aos protestos que têm acontecido nos últimos dias em Nova Deli, liderados pelo Partido das Baratas.





Narendra Modi deu a conhecer que vai criar "tribunais de julgamento rápido" para acelerar a punição dos funcionários corruptos envolvidos no escândalo dos exames de acesso ao curso de medicina.









Nas primeiras declarações públicas, Modi fez questão de escrever que "nada é mais importante do que o bem-estar e o futuro de juventude".





Nothing is more important than the welfare and future of our youth!



We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this… — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026







Entretanto o presidente indiano do Supremo Tribunal já pediu a demissão do ministro da educação. "Dharmendra Pradhan deve renunciar", disse, sendo esta, a par da reforma do sistema indiano da educação, uma das principais reivindicações do movimento.





De acordo com o jornal inglês The Guardian perto de 50 mil pessoas protestaram na segunda-feira, mesmo depois da polícia ter proibido a realização de marchas até ao Parlamento indiano e, de acordo com várias testemunhas, os agentes terem usado cassetetes e gás lacrimogéneo contra os manifestantes.





Na sequência dos últimos protestos, vários pessoas ficaram feridas e precisaram de receber assistência médica.





O mentor do Partido das Baratas, Abhijeet Dipke, afirmou que as conversações com os elementos do governo indiano não têm dado resultados e adianta que o grupo não vai ao encontro dos governantes. "Se os ministros quiserem falar [connosco], terão que vir ao local do protesto e conversar publicamente", acrescentou.

A reação do primeiro-ministro surge como forma de conter a onda de protestos dos jovens, conhecido como "movimento das baratas".