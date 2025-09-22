Movimento de extrema-esquerda "Antifa" classificado como terrorista nos EUA

Numa ordem publicada pelo site da Casa Branca, assinada pelo Presidente Donald Trump, a classificação é justificada com "o padrão de violência política" do movimento, "concebido para suprimir as atividades políticas legais e obstruir o Estado de direito".

"Todos os departamentos e agências executivas relevantes utilizarão todas as autoridades aplicáveis para investigar, interromper e desmantelar toda e qualquer operação ilegal --- especialmente aquelas que envolvam ações terroristas --- conduzida pela Antifa ou qualquer pessoa que alegue agir em nome da Antifa", incluindo "as ações de investigação e processuais necessárias contra aqueles que financiam tais operações", adianta a ordem presidencial.