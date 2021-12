MP pode falhar prazo legal do processo de extradição de Rendeiro por falta de tradutores

O Ministério Público pode falhar o prazo legal do processo de extradição de João Rendeiro por falta de tradutores. O pedido formal implica a tradução de centenas de páginas dos três processos em que o ex-presidente do BPP está envolvido e tem que ser feito até o dia 28 de dezembro. A Procuradoria-Geral da República só tem dois tradutores, o que pode dificultar o cumprimento do prazo.