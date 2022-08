MPLA e UNITA reclamam vitória nas eleições

Foto: EPA

O MPLA vence as eleições em Angola, apesar de perder Luanda e outras duas províncias para a UNITA. Com 97 por cento dos votos contados, o partido do presidente João Lourenço conquista mais de metade dos votos, 51 por cento, mas a UNITA não fica muito longe e obtém 44 por cento dos votos. Os dois partidos reclamam vitória.