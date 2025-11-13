MPLA escolhe Adão de Almeida para presidente da Assembleia Nacional de Angola

O encontro, dirigido pelo presidente do MPLA, João Lourenço, decorreu no Complexo do Futungo II e aprovou várias matérias relacionadas com a vida interna do partido.

O Bureau Político apreciou e aprovou uma resolução que altera a composição da Mesa da Assembleia Nacional, formalizando a escolha de Adão de Almeida para assumir a liderança do parlamento.

No comunicado, o MPLA felicitou o povo angolano pela forma "ordeira e patriótica" como celebrou o 50.º aniversário da independência, apelando para que as atividades até ao final do ano decorram com o mesmo "espírito, entusiasmo e alegria".

O órgão endereçou igualmente felicitações ao chefe de Estado, João Lourenço, pela "clarividente mensagem" proferida a 11 de novembro, e exortou os angolanos a manterem "uma postura de paz, unidade e reconciliação", consideradas "fundamentais para o crescimento e desenvolvimento harmonioso do país".

Adão de Almeida, 46 anos, atual ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, função que assume desde 2020, é jurista formado pela Universidade Agostinho Neto e com um mestrado em ciências jurídico-políticas realizado em cooperação com a Universidade de Lisboa.

Membro do MPLA há várias décadas, foi assessor jurídico do grupo parlamentar, vice-ministro e depois secretário de Estado da Administração do Território, tendo assumido entre 2017 e 2020 a pasta da Administração do Território e Reforma do Estado.

Docente de Direito Constitucional, integrou vários grupos de reforma legislativa, Adão de Almeida é considerado uma das figuras influente do aparelho político-partidário angolano.