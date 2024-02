MPLA substitui presidente da bancada parlamentar e diretor de informação e propaganda

O anúncio foi feito através de um comunicado, na sequência da reunião do Bureau Político (BP) que teve hoje lugar no Futungo II, em Luanda.

O secretário do BP para a informação e propaganda, Rui Falcão, vai ser substituído pelo jurista Esteves Hilário, eleito deputado em 2022.

O advogado e deputado Joaquim Carlos dos Reis Júnior vai ocupar o lugar de Virgílio Fontes Pereira, que liderava a bancada parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

O BP do MPLA, partido do poder em Angola desde 1975, aprovou também alterações na composição das comissões de trabalho permanentes da Assembleia Nacional e uma proposta para realizar um seminário nacional sobre ética e integridade no serviço público.

Por outro lado, foi também analisada uma proposta de resolução para regularizar a direção do MPLA na província do Cuanza Norte, onde deverá ser também realizada a conferência provincial extraordinária do partido.