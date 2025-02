Muçulmanos começam a celebrar o mês do Ramadão

Os muçulmanos de todo o mundo começam esta sexta-feira a celebrar o mês do Ramadão, o mais sagrado do calendário islâmico. As mesquitas já se preparam para o tempo das orações.

Mais uma vez, não devem faltar apelos à da paz no Médio Oriente.



Ao longo de todo o mês, a população muçulmana vai abster-se de comer, beber e fumar desde o nascer ao pôr-do-sol. O Ramadão termina a 30 de março, dia em que decorre o festival da quebra do jejum.



António Guterres vai participar destas celebrações no Bangladesh. O secretário-geral das Nações Unidas diz que este também é o momento de lembrar os que vivem este tempo sagrado no meio da fuga e da violência.