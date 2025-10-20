Mundo
Mudança de hora. Governo português entende argumentos de Madrid
O Governo português ainda não tomou posição sobre a proposta de Espanha, para acabar com a mudança de hora no inverno e no verão. O executivo de Madrid avançou com esta proposta em Bruxelas, invocando argumentos de gastos energéticos e de perturbação do ritmo biológico da população.
O ministro dos Negócios Estrangeiros foi questionado sobre o posicionamento de Portugal sobre esta matéria.
