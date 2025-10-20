Mudança de hora. Governo português entende argumentos de Madrid

O ministro dos Negócios Estrangeiros foi questionado sobre o posicionamento de Portugal sobre esta matéria.





Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se no Luxemburgo para discutir como reforçar e estabilizar o apoio à Ucrânia, olhando também para o papel que o bloco pode ter no futuro de Gaza.

Paulo Rangel refere apenas