Mudança de hora. Governo português entende argumentos de Madrid

O ministro português dos Negócios Estrangeiros e o homólogo espanhol, José Manuel Albares. EPA

O Governo português ainda não tomou posição sobre a proposta de Espanha, para acabar com a mudança de hora no inverno e no verão. O executivo de Madrid avançou com esta proposta em Bruxelas, invocando argumentos de gastos energéticos e de perturbação do ritmo biológico da população.

O ministro dos Negócios Estrangeiros foi questionado sobre o posicionamento de Portugal sobre esta matéria.

Paulo Rangel refere apenas compreender as razões apresentadas por Espanha.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se no Luxemburgo para discutir como reforçar e estabilizar o apoio à Ucrânia, olhando também para o papel que o bloco pode ter no futuro de Gaza.
