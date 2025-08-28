Mudança na política de vacinas. Administração Trump destitui diretora da principal agência de saúde



c/Agências

Segundo os advogados de Susan Monarez,"Susan Monarez já não é diretora dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Agradecemos-lhe pelo seu serviço dedicado ao povo norte-americano", afirmou o HHS num comunicado não assinado publicado nas redes sociais.depois de se ter recusado a apoiar mudanças radicais nas políticas de vacinação dos EUA, de acordo com reportagens doe doNa noite de quarta-feira,avançaram os causídicos, Mark Zaid e o Abade David Lowell, em comunicado.“A diretora dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças não se demitiu nem recebeu notificação da Casa Branca da sua demissão e, como pessoa íntegra e dedicada à ciência, não se demitirá”, acrescentaram os seus advogados.. O vice-secretário de imprensa da Casa Branca, Kush Desai, reforçou a sua demissão numa declaração ao jornal britânicoe a outros órgãos de comunicação social na noite de quarta-feira..”No entanto, apenas o presidente tem o poder de demitir uma autoridade confirmada pelo Senado, e alguns foram rápidos a salientar que a declaração, curiosamente, não mencionava o próprio Donald Trump.Susan Monarez, de 50 anos, foi o 21.ª responsável da agência e o primeira a ser confirmado pelo Senado após uma lei de 2023. Foi nomeada diretora interina em janeiro e, depois, nomeada em março, depois de Trump ter retirado abruptamente a sua primeira escolha, David Weldon. Tomou posse a 31 de julho – há menos de um mês – tornando-se a diretora do CDC com o mandato mais curto na história da agência, que existe há 79 anosA demissão desencadeou uma onda de saídas dentro da agência, com outros líderes do CDC a demitirem-se publicamente após o anúncio do HHS., que deixou o cargo de diretor do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias, de acordo com o, um boletim informativo do setor que obteve as declarações completas.. Vocês são a melhor equipa com quem já trabalhei e continuam a brilhar apesar desta nuvem negra sobre a agência e a nossa profissão”, escreveu Daskalakis. “Por favor, cuidem de si e das suas equipas e tomem as decisões certas para vocês”.Na carta de demissão, o diretor do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias afirmou que asEstas preocupações foram repetidas por outra líder do CDC que está de saída,"Recentemente, a sobrestimação dos riscos e o aumento da desinformação custaram vidas, como demonstrado pelo maior número de casos de sarampo nos EUA em 30 anos e pelo violento ataque à nossa agência", escreveu Houry na sua demissão., dias depois de ter sido relatado o primeiro caso humano de bichos-da-índia nos EUA, ligado a um surto em curso na América Central. Jen Layden, diretora do Gabinete de Dados, Vigilância e Tecnologia de Saúde Pública do CDC, também se demitiu, noticiou aOs“O que está a acontecer no CDC deveria assustar todos os americanos, independentemente de se ser MAGA, MAHA, nenhum dos dois, ou não se importar com rótulos ou política. Não é claro se o diretor do CDC – confirmado há apenas algumas semanas – foi demitido ou não. Uma completa confusão”, publicou o Craig Spencer, médico de emergência e professor na Faculdade de Saúde Pública da Universidade Brown. “E”, acrescentou. “.””, observou Jonathan Reiner, cardiologista e professor de Medicina na Universidade George Washington.“Há uma destruição generalizada da liderança no CDC. A diretor recém-confirmada está fora”, escreveu Ashish Jha, coordenador de resposta ao coronavírus do governo de Biden. “A maioria dos principais líderes que gerem centros importantes demitiram-se em massa. Implosão total. Tudo por causa da liderança [do Secretário Kennedy]. Que desastre completo.Os cortes orçamentais propostos pela administração do presidente Donald Trump e os planos de Kennedy para reorganizar os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) prejudicariam a sua capacidade de enfrentar estes desafios., deixando-o com um orçamento de quatro mil milhões de dólares para 2026, e, que cortou 2.400 funcionários do CDC, embora cerca de 700 tenham sido recontratados.Horas antes de Monarez ser destituída, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr, celebrou as decisões da Food and Drug Administration (FDA), revogando a autorização de utilização de emergência para as vacinas contra a covid-19 fabricadas pela Pfizer, Moderna e Novavax, que, segundo as estimativas dos especialistas do CDC, salvaram 3,2 milhões de vidas nos Estados Unidos.