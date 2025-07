Luís Montenegro garantiu hoje que os cidadãos angolanos vão continuar a ter condições preferenciais de integração em Portugal. O anúncio foi feito ao lado do presidente de Angola, que está em visita oficial.

João Lourenço tinha manifestado incómodo com as novas leis de imigração portuguesas. Não quis falar do tema, mas lembrou que a amizade entre países é como uma flor, que não pode deixar de ser regada.