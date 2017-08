Mudanças na segurança do Rio tiram três mil polícias das favelas

RTP 23 Ago, 2017, 13:35 / atualizado em 23 Ago, 2017, 13:37 | Mundo

As UPP foram instaladas há quase dez anos dentro de diversas comunidades do Rio com o objetivo de diminuir a violência através da aproximação à população local. Segundo o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, um aumento de 86,5 por cento na violência na região metropolitana obrigou a mudanças.



“É importante levar dignidade a todas as áreas do Rio de Janeiro”, disse.



Na prática, o que vai acontecer é a união entre as unidades pacificadoras e os batalhões policiais. Uma análise feita pela Polícia Militar detetou que muitos agentes das UPP estão a realizar atividades que já são feitas nos batalhões. Por isso, a transferência não irá retirar operacionais que estejam envolvidos no patrulhamento das comunidades ou nos trabalhos sociais, mas recolocar aqueles que estão a realizar atividades burocráticas.



“Nós fizemos um diagnóstico de todas as Unidades de Polícia Pacificadora. A conclusão a que chegámos é que todas as UPP serão mantidas na sua essência. Eu digo para cada morador que acreditou, nós vamos continuar presentes a cumprir nosso papel, melhorar nosso serviço e nos aproximar mais da comunidade”, disse Sá.

O outro lado

A transferência dos três mil polícias militares (PM) corresponde a um terço do efetivo nos projetos de pacificação, que hoje conta com 9.500 agentes.



Apesar da garantia, por parte do secretário de Segurança, de que o trabalho nas favelas não vai ficar deficiente, alguns especialistas acreditam que este passo pode ser o fim do projeto das UPP.



“É lamentável. É a volta da política da repressão que sabemos que não dá certo. De facto, houve um abandono da política de pacificação, que era de proximidade com a população local. Hoje, prevalece uma política de guerra nas áreas com UPP, de enfrentamento. Estamos a enxugar gelo com operação militar, quando a aproximação com os moradores é a solução”, disse a antropóloga Alba Zaluar, citada na edição online do jornal O Globo.