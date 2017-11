Mugabe renuncia a cargo de presidente do Zimbabué

RTP21 Nov, 2017, 15:55 / atualizado em 21 Nov, 2017, 16:52 | Mundo

"Eu, Robert Gabriel Mugabe, apresento formalmente a minha demissão como Presidente do Zimbabwe, com efeitos imediatos", pode ler-se na carta lida por Jacob Mudenda, o líder do parlamento. E diz que a decisão é "voluntária", pedindo uma "transferência pacífica de poder".



Robert Mugabe demite-se assim da presidência, ao fim de 37 anos no poder, por escrito, e antes do início do debate do "impeachment", para a sua destituição.



A sessão que decorria no Parlamento acabou por ser foi interrompida. O anúncio feito pelo líder do parlamento, Jacob Mudenda, foi recebido com aplausos por parte dos deputados.





Antigo vice-presidente apelou a Mugabe

Estava a ser acompanhada por centenas de pessoas que se encontravam concentradas frente ao edifício do Parlamento e que exigiam o afastamento do chefe de Estado confinado à residência particular pelos militares, desde a semana passada.Nas ruas festeja-se o fim de uma era de quase 40 anos. O clima é de festa e alargou-se às ruas da capital, onde há carros a buzinar e pessoas eufóricas, entre danças, abraços e gritos.Robert Mugabe recusava ceder a Presidência do Zimbabué. Apesar de estar a ser pressionado pelo próprio partido, pela oposição e pelas Forças Armadas, Mugabe não desiste. É acusado de sucessivas violações dos Direitos Humanos para se manter no poder desde 1980.Os deputados da ZANU-PF (União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica) já tinham anunciado que iriam avançar com o processo que permitia desencadear a sua destituição, em apenas dois dias.Emmerson Mnangagwa, o antigo vice-presidente, destituído há duas semanas, tinha apelado esta terça-feira ao Presidente para que se demitisse imediatamente, de modo a "preservar o seu legado" e a permitir "ao país avançar".Numa nota enviada à imprensa, Emmerson Mnangagwa, cuja destituição desencadeou o golpe do exército contra Mugabe, também indicou que não iria regressar ao Zimbabué enquanto não tivesse certeza que a sua segurança era garantida.O ex-vice-presidente do Zimbabué, no estrangeiro desde que foi destituído no dia 6 de novembro, confirmou que esteve em contacto com o Presidente, conforme indicou na noite de segunda-feira o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Constantino Chiwenga.A associação dos veteranos de guerra do Zimbabué também já tinha apelado esta terça-feira à mobilização da população para fazer "cair imediatamente" Robert Mugabe."Toda a população deve parar como o que está a fazer e dirigir-se à residência privada do chefe de Estado para que Robert Mugabe abandone o poder imediatamente (…) os manifestantes devem mobilizar-se de imediato", disse à France Presse Chris Mutsvangwa, o líder dos antigos combatentes da guerra de libertação.