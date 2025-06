"Muito alarmante". Médio Oriente domina telefonema de parabéns de Putin a Trump

De acordo com o Kremlin, citado pelas agências noticiosas russas, Trump reconheceu que considera a atual situação no Médio Oriente, "muito alarmante", depois dos ataques surpresa de Israel contra o Irão, esta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, o maior apoiante de Israel e do seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, já reconheceu contudo que havia sido informado da operação militar israelita que estava a ser preparada há vários meses.





Os militares norte-americanos auxiliaram ainda Israel a defletir os mísseis e drones lançados pelo Irão em resposta ao ataque, sexta-feira.





Apesar de Teerão já ter afirmado que os ataques israelitas esvaziaram as negociações em curso com os Estados Unidos, sobre o programa nuclear de Teerão, e de Omã ter anunciado que a ronda de conversações prevista para este domingo não se irá realizar, Trump garantiu a Putin que os esforços para tentar chegar a acordo irão prosseguir.





De acordo com o conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, citado pelas agências, Putin condenou os ataques israelitas ao Irão. Os dois líderes não descartaram a possibilidade de voltar a discutir o programa nuclear iraniano.



Ushakov foi também citado dizendo que Putin confirmou a disponibilidade da Rússia para prosseguir as negociações com a Ucrânia.



As agências citaram Ushakov dizendo que os dois presidentes conversaram durante cerca de 50 minutos. Descreveu a conversa como significativa e útil.