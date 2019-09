Muito antes dos dinossauros. Oxigénio em excesso matou seres vivos na Terra

RTP05 Set, 2019, 10:26 | Mundo

“Grande Momento de Oxidação”. Foi o nome escolhido para aquela que foi a maior catástrofe da biosfera na Terra.







Explica Malcolm Hodgskiss, do departamento de Geologia da Universidade de Standford, um dos autores do estudo, que a investigação começou quando, nas ilhas Belcher, no Canadá, foi recolhida uma amostra de “barite”, um mineral com mais de dois mil milhões de anos.





Amostras como esta têm traços químicos e formações inscritas que permitem descobrir e entender o passado, ainda que ele se refira a momentos muito anteriores à primeira existência do Homem na Terra.





De acordo com os investigadores, a alteração drástica da atmosfera teve origem na fotossíntese excessiva dos micro-organismos, o que levou a um boom de oxigénio a que nem esses micro-organidmos conseguiram subsistir.







O fenómeno já era conhecido. A novidade está no conhecimento da dimensão e efeitos do mesmo. Segundo os cálculos de Hodgskiss, estima-se que 80 a 99,5% dos organismos tenham sido destruídos.





Apesar das descobertas remeterem para um tempo anterior à maioria da vida na Terra, os dados são relevantes para os dias de hoje. Isto porque a Terra continua vulnerável às alterações atmosféricas.





Com o aquecimento global, os oceanos vão aquecendo e os nutrientes que neles existem vão sendo afetados.







Sem nutrientes, os ecossistemas são interrompidos e, com eles, a criação do oxigénio e o equilíbrio da atmosfera.