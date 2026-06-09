"Muito cuidado com o que faz". Trump avisa Netanyahu de que "pode acabar sozinho"

O presidente norte-americano, Donald Trump, não poupou nas palavras numa conversa recente, para acautelar o primeiro-ministro israelita. Benjamin Netanyahu poderá ficar "sozinho contra o Irão muito em breve" se não tiver "muito cuidado", alertou.







Trump pediu a Netanyahu que não respondesse ao ataque com mísseis iranianos na noite de domingo, mas Israel decidiu retaliar na mesma e só informou Washington à última hora.



"Já estavam a caminho do Irão. Consegui reduzir o alcance do ataque", explicou Trump.



Além disso, Trump revelou que cinco países da região do Golfo Pérsico que participam no processo de negociação pediram a sua ajuda para evitar uma escalada.



Por fim, segundo Trump, o Irão transmitiu a mensagem de que "não iria realizar mais ataques contra Israel" e pediu aos Estados Unidos que pressionassem Israel para cessar os ataques.



"Liguei ao `Bibi` (Netanyahu) e fi-lo parar", apontou o republicano.



Trump insistiu ainda que um acordo vantajoso com o Irão está próximo e que Teerão deseja assiná-lo.



Apesar dos avisos do president enorte-americano, o exército israelita emitiu. já esta terça-feira. uma ordem de evacuação para a cidade libanesa de Tiro, incluindo o seu bairro cristão, devido a possíveis ataques.

As ordens de evacuação anteriores excluíam o bairro cristão, mas os militares alegaram que militantes do Hezbollah estavam a operar na zona, sem apresentar provas. As ordens de evacuação anteriores excluíam o bairro cristão, mas os militares alegaram que militantes do Hezbollah estavam a operar na zona, sem apresentar provas.





Tinham alertado os residentes de que a região poderia ser alvo de ordens de evacuação caso o Hezbollah se mantivesse presente.





O Irão tem feito depender uma acordo com os Estados Unidos do fim dos ataques de Israel contra a milícia xiita libanesa, apoiada por Teerão. Após bombardeamentos israelitas no Líbano, as forças iranianas atacaram Israel este fim-de-semana e segunda-feira, levando aos protestos e ameaças de Trump.



As Forças Armadas do Irão anunciaram entretanto o fim dos seus ataques contra Israel, embora prometendo "medidas muito mais duras e esmagadoras" se Israel "continuar as suas agressões", também em território libanês.



Contudo, Israel afirmou que vai prosseguir com os seus ataques no Líbano. E prometeu reagur "com força" caso o irão volte a bombardear Israel.













