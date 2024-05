"Muito injusto". Donald Trump insiste na inocência

Trump repete que não fez nada de mal e acusa o juiz de estar ao serviço do presidente Joe Biden e assegura que o veredito é ilegítimo e teve motivações politicas. "Não é comprar o silêncio. É um acordo de sigilo, totalmente legal, totalmente comum", defende.





O ex-presidente foi considerado culpado, na quinta-feira, de ter falsificado registos para esconder a compra do silêncio de uma estrela pornografica. Esta sexta-feira, durante cerca de 30 minutos, na Trump Tower, ele acusou Biden e o "seu gangue" de serem "doentes" e "fascistas" e de estarem por trás de decisões judiciais contra ele. O juiz também não escapou à narrativa de Trump que o apelida de ser "um tirano".

"Vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas que estavam do nosso lado. Foram literalmente crucificadas por este homem que parece um anjo, mas é realmente um demónio" disse Trump.













Quanto aos procedimentos do julgamento fez declarações falsas e deturpadas sobre o que aconteceu dentro do tribunal. Para os apoiantes, que ergueram uma faixa em que se lia “TRUMP OU MORTE”, o ex-presidente afirmou que "se eles podem fazer isto comigo, podem fazer isto com qualquer um". Após as declarações do candidato republicano à Casa Branca, Joe Biden escreveu na rede social X que Trump "ameaça a democracia" e "lança dúvidas sobre o nosso sistema de justiça".













Para além de Biden no X, também um porta-voz da campanha demorata criticou a declaração de Trump em comunicado. "Quem assistiu (ao discurso na televisão) tira uma conclusão óbvia: este homem não pode ser Presidente dos Estados Unidos. Desequilibrado pela derrota nas eleições de 2020 e pela espiral das suas condenações criminais, Trump é consumido pela sua própria sede de vingança", escreve Michael Tyler.





É a primeira vez que um antigo Presidente dos Estados Unidos é considerado culpado por um delito penal. A sentença vai ser conhecida no dia 11 de julho, quatro dias antes da convenção do Partido Republicano que deverá escolher Trump como candidato contra Biden.