"Muito pouco, muito tarde". Investigação conclui que 23 mil mortes por Covid-19 podiam ter sido evitadas

O Reino Unido registou mais de 230 mil mortes por Covid-19, uma taxa de mortalidade superior à registada nos outros países da Europa Ocidental.





Um inquérito, encomendado por Boris Johnson em maio de 2021, expôs as fragilidades da resposta do seu governo à Covid-19, com criticas à sua liderança indecisa, ao seu gabinete de Downing Street por ter violado as suas próprias regras e ao seu principal conselheiro, Dominic Cummings. "Havia uma cultura tóxica e caótica no centro do Governo do Reino Unido durante a pandemia", afirmou a presidente da investigação, Heather Hallett, no relatório.









Heather Hallett afirmou no relatório que Boris Johnson não avaliou a gravidade do vírus após a sua aparição no início de 2020, não dando a devida importância ao assunto e distraindo-se com outros assuntos governamentais.







"O Sr. Johnson deveria ter percebido mais cedo que se tratava de uma emergência que exigia a liderança do primeiro-ministro para dar urgência à resposta", criticou no relatório.





Perante uma Comissão de Inquérito em 2023, Boris Johnson reconheceu que o seu governo tinha sido demasiado complacente e tinha "subestimado enormemente" os riscos.

Anúncio do confinamento aconteceu demasiado tarde