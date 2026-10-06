Mundo
Mulher condenada à morte no Tennessee recupera consciência após duas injeções letais
Christa Pike recuperou consciência, quase uma semana depois de ter dado entrada no hospital de Nashville em estado crítico, após duas tentativas falhadas de execução. Condenada em 1996, Christa está a falar, de acordo com a imprensa norte-americana, que cita um comunicado dos seus advogados.
(Em atualização)
A 30 setembro, Christa Pike foi sujeita a duas tentativas falhadas para cumprir a sentença a que foi condenada há três décadas.
A mulher de 50 anos sobreviveu às doses de pentobarbital. A execução de Christa, tal como as restantes previstas para 2026, foi suspensa por ordem do governador do Tennessee, Bill Lee.
A 30 setembro, Christa Pike foi sujeita a duas tentativas falhadas para cumprir a sentença a que foi condenada há três décadas.
A mulher de 50 anos sobreviveu às doses de pentobarbital. A execução de Christa, tal como as restantes previstas para 2026, foi suspensa por ordem do governador do Tennessee, Bill Lee.