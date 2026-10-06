Mulher condenada à morte no Tennessee recupera consciência após duas injeções letais

(Em atualização)



A 30 setembro, Christa Pike foi sujeita a duas tentativas falhadas para cumprir a sentença a que foi condenada há três décadas.



A mulher de 50 anos sobreviveu às doses de pentobarbital. A execução de Christa, tal como as restantes previstas para 2026, foi suspensa por ordem do governador do Tennessee, Bill Lee.