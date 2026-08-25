Mulher de 101 anos foi detida na Nigéria por vender canábis

Num comunicado, a agência nigeriana explicou que a mulher, identificada como Esther Ogunmabo, foi presa em 15 de agosto em Ilisan, no estado de Ogun, com "pacotes de skunk, uma variedade de canábis, pesando 90 gramas, que ela alega vender para vizinhos e moradores locais".



A centenária contou às autoridades nigerianas que se envolveu com o tráfico de drogas após a sua mercearia ter sido destruída por um incêndio, informou a NDLEA.



Uma das filhas organizava o fornecimento da substância "a cada quatro dias", que Ogunmabo então vendia em pequenas quantidades, acrescentou a agência na nota, divulgada pelos meios de comunicação locais na segunda-feira.



O presidente da agência nigeriana, Mohamed Buba Marwa, ordenou que a idosa fosse libertada sob fiança e recebesse acompanhamento psicológico "devido à sua idade avançada", enquanto a sua filha foi detida.



A detenção de Esther Ogunmabo faz parte de diversas operações anunciadas pela agência antidrogas nas fronteiras terrestres e marítimas do país da África Ocidental.



Na sexta-feira, a polícia nigeriana deteve também uma mulher de 65 anos "com um coquetel de substâncias composto por 1,795 quilogramas de Scottish Loud - uma variedade de canábis extremamente forte -, 1,66 quilogramas de tramadol, 600 gramas de xarope de codeína, 125 gramas de diazepam e 50 gramas de flunitrazepam, totalizando 4,68 quilogramas.



No estado de Akwa Ibom (sudeste), a NDLEA intercetou uma embarcação de madeira em alto mar que transportava "drogas ilícitas" com destino a comunidades pesqueiras nos Camarões.



Três suspeitos foram presos a bordo do navio, onde os agentes recuperaram 42,62 quilogramas de narcóticos, incluindo skunk e 20 gramas de cocaína "engenhosamente escondidos dentro de uma grande embalagem de fufu de mandioca comestível", de acordo com a NDLEA.



A agência anunciou ainda a "primeira apreensão" de drogas ilícitas enviadas da Tailândia, após intercetar dois contentores, que continham marijuana, nos portos de Apapa e Lekki, em Lagos.



Segundo a NDLEA, esta descoberta "reforça o surgimento de uma nova rota de tráfico explorada por organizações criminosas para traficar canábis sintética para o país".