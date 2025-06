Mulher de Kim Jong-un reaparece após ano e meio em inauguração de complexo turístico

Fotos do evento, divulgadas pela KCNA, mostram Ri Sol-ju em pé ou sentada a poucos passos do marido, o líder Kim Jong-un, e da filha, que se acredita chamar-se Ju-ae, no evento realizado na quarta-feira.

A roupa de Ri - camisa branca, calças pretas largas e o que parece ser uma bolsa Gucci - contrasta com o conjunto branco mais formal usado pela filha, que se especula ser a herdeira do regime, segundo escreveu a agência de notícias Efe.

A exportação de bens de luxo para a Coreia do Norte está interdita pela Resolução 1718 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que impõe sanções ao país asiático pelos programas nuclear e de mísseis balísticos.

No entanto, ainda de acordo com a Efe, o país é conhecido por usar malas diplomáticas, isentas de alfândega e inspeções, para trazer tais artigos como presentes para a família do dirigente.

Esta é a primeira aparição pública de Ri desde o Ano Novo de 2024, quando a comunicação social estatal a mostrou a assistir a um espetáculo.

Ao contrário das mulheres dos dois líderes norte-coreanos anteriores (o pai e avô de Kim Jong-un), que permaneceram nos bastidores, Ri apareceu com frequência na comunicação social desde que Kim assumiu o poder em 2011.

O evento escolhido para o retorno de Ri foi a cerimónia de conclusão de um grande `resort` na região costeira oriental de Kalma, que Kim saudou como uma das maiores conquistas do país este ano, de acordo com a KCNA.

A imprensa oficial afirmou que o resort tem capacidade para 20.000 hóspedes, com instalações para nadar, fazer desporto e atividades recreativas, além de lojas e espaços de restauração.

"A área costeira de Wonsan Kalma deve desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da cultura turística da Coreia do Norte", disse Kim durante um discurso no evento, ainda de acordo com a KCNA.

A agência escreveu ainda que Kim ordenou aos operadores que forneçam o máximo de conforto e instalações de lazer para os turistas.

Kim descreveu o resort Kalma como o primeiro passo no desenvolvimento do turismo cultural no país e afirmou que o próximo Congresso do Partido dos Trabalhadores, com data ainda por anunciar, vai confirmar um grande plano para desenvolver novas zonas turísticas de grande escala noutras regiões.

O embaixador russo na Coreia do Norte e membros da embaixada foram convidados para a cerimónia, o que indica que se espera que russos estejam entre os turistas estrangeiros que ali vão passar férias.

A inauguração realiza-se a 01 de julho e vai levar o país a anunciar maior flexibilização das fronteiras, após anos de restrições devido à pandemia da covid-19.