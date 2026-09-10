Mulher de Nicolás Maduro solicita prisão domiciliária em Nova Iorque, alegando problemas de saúde

A defesa de Flores solicitou que fosse transferida para uma residência privada em Nova Iorque e que lhe fosse concedido um regime de prisão domiciliária com guardas armados 24 horas por dia, uma pulseira de localização, visitas restritas e chamadas telefónicas monitorizadas.

Flores, com 69 anos, afirma que necessita de um tratamento cardíaco complexo e que a prisão federal onde se encontra detida desde 03 de janeiro - dia em que o casal foi capturado por militares dos Estados Unidos - não reúne as condições necessárias para a sua recuperação.

Os advogados da esposa de Maduro afirmaram que os custos da eventual transferência serão suportados por Flores e propuseram a retenção do passaporte como parte das condições para garantir que permanecerá sob custódia.

Na carta apresentada ao tribunal, os advogados descrevem episódios de dores no peito, arritmias, dificuldades respiratórias e uma perda de mais de onze quilos desde a detenção.

De acordo com o pedido, no passado dia 29 de julho, Flores terá sofrido um problema grave de saúde que, segundo os seus advogados, poderá ter sido um enfarte ligeiro, embora a alegação não tenha sido confirmada clinicamente.

Flores e Maduro foram detidos em janeiro, durante uma operação das forças norte-americanas em Caracas, e posteriormente transferidos para Nova Iorque, onde enfrentam acusações relacionadas com tráfico de droga e terrorismo.

Ambos se declararam inocentes das acusações, enquanto o Ministério Público sustenta que utilizaram cargos de poder no seio do Estado venezuelano para facilitar o tráfico de cocaína para os Estados Unidos.

O processo encontra-se numa fase de pré-julgamento, na qual as defesas começaram a apresentar recursos para tentar a rejeição da acusação.

Entre os principais argumentos figuram a invocação da imunidade soberana de Maduro, na qualidade de suposto chefe de Estado, e questionamentos sobre a legalidade da operação através da qual ambos foram capturados e transferidos para os Estados Unidos.

A defesa de Flores também apresentou um pedido próprio baseado na imunidade associada ao estatuto de primeira-dama.

O juiz federal Alvin K. Hellerstein marcou, em julho passado, o início do julgamento para 01 de junho de 2027.

Antes dessa data, está prevista para 17 de novembro uma audiência para ouvir os argumentos das defesas sobre as moções destinadas a arquivar o caso, entre as quais a petição de Maduro baseada na imunidade soberana.