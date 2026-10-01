Mulher do Tennessee no corredor da morte levada para o hospital depois de sobreviver a duas injeções letais



Pike permaneceu acordada, falou e cantou com o guia espiritual, após o início da administração do fármaco e, após a primeira dose, continuou a mover-se e a respirar de forma audível.

"Christa Pike foi transportada para uma unidade médica externa", concluiu o comunicado.



Tribunal de recurso suspende e supremo revoga

Pike, de 50 anos, tinha uma execução marcada para as 10h00 de quarta-feira, referente a um homicídio cometido quando tinha 18 anos; seria a primeira mulher executada no Tennessee em mais de 200 anos. Um tribunal de recurso suspendeu a injeção letal apenas uma hora antes da hora prevista para o início, mas, horas depois, o Supremo Tribunal dos EUA revogou essa suspensão.





Governador do Tennessee suspende execuções em 2026



De acordo com o Centro de Informação sobre a Pena de Morte, estava prevista no Tennessee a execução de Gary Wayne Sutton no próximo dia 3 de dezembro.

Três décadas no corredor da morte

Segundo a acusação, Pike temia que Slemmer estivesse a tentar tirar-lhe o seu então namorado, Tadaryl Shipp.

Juntos, atraíram Slemmer para uma zona arborizada atrás da central de vapor do campus de agricultura da Universidade do Tennessee, a 12 de janeiro de 1995. Pike cortou o estômago e a garganta de Slemmer com um estilete antes de lhe esmagar a cabeça com uma pedra.

As, informaram os seus advogados, acrescentando que foi levada para o hospital de ambulância.Os advogados declararam a uma estação de notícias local queO Departamento de Correções do Tennessee confirmou posteriormente que"., e não ficou claro que medidas legais os advogados ou o Estado poderiam adotar a seguir, depois de ter sido levada para tratamento médico fora da Penitenciária de Segurança Máxima de Riverbend, em Nashville.Numa conferência de imprensa,Ose que o Estado estava a violar o seu direito de ser executada sem sofrer uma punição cruel e invulgar.posteriormente, numa transmissão em direto da estação de TV WVLT,“Ao que parece, as coisas não ocorreram como deveriam”, disse o jornalista de investigação John North, da estação WBIR, que testemunhou a situação no local da execução, acrescentando: “quando saímos do edifício, tanto quanto sabíamos, ela provavelmente ainda estava viva”.Antes, a— condenada por homicídio há 30 anos —numa decisão tomada por dois votos a um; o tribunal alegou que o adiamento era necessário para avaliar se as alegações de Pike sobre abuso sexual na infância tinham sido devidamente consideradas aquando da sua sentença.procurador-geral do Tennessee recorreu imediatamente da decisão para o Supremo Tribunal, argumentando que a suspensão de última hora recompensava “táticas abusivas de protelação por parte dos advogados de Pike”, segundo a Associated Press.O governador do Tennessee suspendeu as execuções ainda previstas para este ano no Estado e ordenou a abertura de uma investigação após a tentativa falhada de executar uma condenada, segundo comunicado a vários órgãos de imprensa norte-americanos., justificou Bill Lee, que anunciou uma investigação, a ser conduzida por terceiros, sobre as circunstâncias do fracasso na execução de Christa Pike.Para o governador,, e o povo do Tennessee espera que isso seja feito não só de forma legal e constitucional, mas também eficaz.Pike tinha 18 anos quando ela e o namorado, então com 17 anos, mataram Colleen Slemmer, de 19 anos — uma colega de turma do programa Knoxville Job Corps —, em 1995.Shipp foi condenado por homicídio em primeiro grau em 1997 e condenado a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional.“Eu era uma jovem de 18 anos com problemas mentais. Levei muitos anos até mesmo para compreender a gravidade do que havia feito. E ainda mais tempo para aceitar quantas vidas afetara.”, disse Pike numa declaração incluída no seu pedido de clemência.“Sempre que penso nisso, imagino a Colleen a sentir aquela dor e a tentar levantar-se e fugir”, disse Martinez à Associated Press, acrescentando: “Não passa um dia, nem um minuto, sem que eu pense na Colleen. As datas comemorativas são as piores”.