Mulher hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Numa resposta a perguntas da Lusa, o Corpo da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou que o robô pertencia a um centro de explicações, sendo usado para atividades de promoção e operado por um funcionário do centro.

No entanto a presença do robô assustou uma septuagenária no bairro do Patane, na zona norte de Macau, resultando numa discussão que depressa se tornou viral quando o vídeo da discussão foi partilhado nas redes sociais.

No dia 05 de março, por volta das 21:00 (13:00 em Lisboa), a PSP recebeu uma denúncia de que uma mulher precisava de ajuda em frente a um prédio na Rua do Campo Sul.

"Os agentes policiais compareceram imediatamente ao local. Constatou-se que a mulher, enquanto usava o telemóvel, se assustou ao perceber que estava um robô atrás dela", referiu a PSP.

A residente "não chegou a ter contacto físico com o robô e não se feriu, mas alegou sentir-se mal e precisou de ser hospitalizada. Ela recebeu alta posteriormente e nenhuma outra providência foi tomada em relação ao incidente", acrescentou a polícia

Segundo a PSP, o funcionário do centro que estava a operar o robô afirmou estar a realizar um teste, com planos para utilizar o humanoide em futuras promoções comerciais.

A polícia solicitou que de futuro o homem esteja "atento ao seu redor" quando operar robôs, para evitar causar "perigo ou susto" a outras pessoas.

O robô, semelhante aos da companhia chinesa Unitree Robotics, foi levado por agentes policiais numa medida para prevenir qualquer futuro incidente.

Trata-se do primeiro incidente registado na região chinesa entre humanos e um robô.

Nos últimos anos a China tem acelerado a liderança na produção de robôs humanoides, com alguns usados em atividades de segurança, apoio logístico, atividades comerciais e até entretenimento.

Quatro startups emergentes chinesas - Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab - demonstraram os robôs humanoides em 16 de fevereiro, na gala do Ano Novo Lunar, o maior evento televisionado da China, executando várias acrobacias e movimentos de artes marciais.

Analistas calculam que, das cerca de 15 mil instalações de robôs humanoides no mundo em 2025, mais de 85% ocorreram na China, com apenas 13% nos Estados Unidos.