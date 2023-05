Mulher morre ao cair em poço de elevador num aeroporto da Indonésia

As autoridades recolheram depoimentos de pelo menos uma dezena de pessoas até segunda-feira, disse nesse dia ao canal Metro Tv o comissário Kadek Cahyadi, da Polícia de Deli Serdang, no norte da ilha de Samatra, onde está localizado o aeroporto de Kualanamu.

A vítima, identificada como Aisiah Sinta Dewi, de 38 anos, entrou no nelevador de duas portas naquele aeroporto a 24 de março, carregando no botão para o andar desejado, segundo revela o vídeo da câmara de segurança.

As imagens mostram a mulher a olhar para o telemóvel sem perceber que nas costas, a porta correta se tinha aberto.

Acreditando estar presa, a indonésia começou a ficar nervosa e a tentar forçar a entrada que tinha usado momentos antes, até que esta cedeu e a mulher caiu no vazio, segundo o relato do irmão, Raja Hasibuan, divulgado pelo portal Detik.

O irmão comunicou o desaparecimento de Aisiah Sinta Dewi, mas só no dia 27 é que o corpo foi encontrado, depois de algumas pessoas se terem queixado do mau cheiro que vinha do elevador.

Abyadi Siregar, diretor do gabinete do Provedor de Justiça da província de Sumatra do Norte, relacionou o acidente com uma alegada "negligência na manutenção das instalações e infraestruturas do aeroporto", segundo declarações feitas na segunda-feira à CNN Indonésia.