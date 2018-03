Mulher morre após atropelamento de carro sem condutor

RTP19 Mar, 2018, 19:21 / atualizado em 19 Mar, 2018, 19:24 | Mundo

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a polícia revela que o veículo em causa “se dirigia para norte quando uma mulher, que caminhava fora da passadeira, atravessou a estrada de oeste para leste, quando foi atingida”. O atropelamento aconteceu em Tempe, nos arredores de Phoenix, no Arizona.



Este foi o primeiro caso de atropelamento mortal protagonizado por um carro de condução automática a nível mundial.



O veículo operava ao serviço da Uber e a empresa de transportes anunciou entretanto que vai suspender o programa que envolve veículos sem condutor que até agora já tinha sido implantado em Phoenix, Pittsburgh e São Francisco, nos Estados Unidos, e também em Toronto, no Canadá.



No Twitter, a Uber apresentou condolências à família da vítima e assegurou que está a cooperar com as autoridades locais na investigação do acidente.





Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident. — Uber Comms (@Uber_Comms) 19 de março de 2018

Segundo a polícia, o veículo estava em modo autónomo e sem condutor, mas havia uma pessoa no interior do carro atrás do volante. O acidente ocorreu à noite, entre domingo e segunda-feira. As autoridades não especificaram a hora nem identificaram a vítima.Os media norte-americanos avançam que a mulher tinha 49 anos e morreu na sequência dos ferimentos depois de ter sido transportada para o hospital. A ABC avança que a mulher foi atropelada enquanto circulava de bicicleta.Em 2016, ocorreu a primeira morte de um passageiro que viajava num carro Tesla, com piloto automático. O acidente aconteceu na Florida, nos Estados Unidos.