Mulher morre num tiroteio entre facções numa das principais estradas do Rio de Janeiro

O tiroteio ocorreu nas imediações do Complexo da Maré, um grande conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, cuja área faz fronteira direta com a estrada Linha Amarela, a rota mais direta para o Aeroporto Internacional do Galeão.

Uma passageira de um veículo de aplicação, identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, passava pela zona de conflito quando foi atingida por um tiro na cabeça. A vítima foi levada para um hospital local, mas não resistiu.

O incidente provocou a interrupção da estrada nos dois sentidos durante alguns minutos.

A Polícia Militar, citada pelo portal G1, informou que o tiroteio foi resultado de um confronto entre fações criminosas rivais da região de Vila do Pinheiro, uma das mais de quinze comunidades que integram o complexo de favelas.

Durante a operação, os agentes apreenderam um fuzil.

Na terça-feira, foi realizada uma operação policial que deixou pelo menos 121 mortos nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, também localizados na zona norte do Rio de Janeiro e onde vivem cerca de 200 mil pessoas.

A operação policial, considerada a mais letal na cidade e na qual foram detidas 133 pessoas, tinha como objetivo capturar importantes líderes do Comando Vermelho, a maior e mais antiga organização criminosa do estado, com ramificações em todo o país.