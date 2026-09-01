Mulher morta por polícia após esfaquear mortalmente uma pessoa em Nova Iorque

Mulher morta por polícia após esfaquear mortalmente uma pessoa em Nova Iorque

Uma mulher de 49 anos, que sofria de problemas mentais, esfaqueou duas pessoas, aparentemente ao acaso, na segunda-feira, na Times Square, zona turística de Nova Iorque, matando uma delas, antes de ser abatida pela polícia.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Identificada como Pamela Cisneros, residente de Queens, a alegada agressora tirou duas facas grandes de um saco antes de ameaçar transeuntes, em plena tarde, de acordo com o relato da chefe da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch.

Acabaria por esfaquear no abdómen um homem de 68 anos e, 20 segundos depois, fez o mesmo a uma mulher de 32 anos, que acabou por morrer.

O homem encontra-se hospitalizado em estado estável. As identidades não foram reveladas, enquanto se aguarda que as famílias sejam informadas.

Os agentes de polícia intervieram e tentaram fazer com que a agressora largasse as armas.

Em imagens captadas por transeuntes e partilhadas nas redes sociais, vê-se uma mulher com uma t-shirt rosa a enfrentar vários agentes fardados, brandindo por momentos as duas facas.

"Os agentes tentaram dialogar com a mulher durante quatro minutos e ordenaram-lhe repetidamente que largasse as facas, o que ela recusou fazer, prosseguiu Jessica Tisch.

Durante a troca de palavras, a agressora aos polícias: "Não vou desistir de nada. Prefiro matá-los", acrescentou.

"Passou a correr por mim na esquina e tinha duas facas nas mãos", contou uma testemunha ao canal PIX11 News.

A mesma testemunha relatou que, pouco depois, os polícias utilizaram uma arma de choque elétrico para a imobilizar mas, apesar disso, a mulher lançou-se contra os agentes e foi então que dispararam "duas vezes".

A polícia confirmou ter utilizado um `taser`, sem sucesso, antes de recorrer a armas de fogo.

Um jornalista da agência France-Presse, que se deslocou ao local após os factos constatou forte presença da polícia e dos serviços de emergência, bem como uma poça de sangue no chão.

A agressora era conhecida da polícia por incidentes relacionados com os problemas mentais que sofria. "Não temos qualquer motivo para acreditar que se trate de um ato de terrorismo", prosseguiu a chefe da polícia de Nova Iorque.

"Tratou-se de uma situação extremamente perigosa, que ocorreu no coração de Times Square", onde "a qualquer momento milhares de nova-iorquinos, pessoas a caminho do trabalho, turistas e famílias circulam por estas ruas", disse.

Presente na conferência de imprensa, o presidente da câmara da cidade, Zohran Mamdani, agradeceu aos agentes da polícia que atuaram "e impediram que este ataque terrível assumisse proporções ainda mais trágicas".

 

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