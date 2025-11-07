Mulher que alegava ser Madeleine considerada culpada de assédio à família McCann

A sentença poderá chegar a um máximo de seis meses de prisão, mas a BBC noticiou que Wandelt deverá ser deportada.

“Passado infeliz”

Madeleine McCann, então com três anos, desapareceu durante as férias em maio de 2007 de um apartamento no Algarve, enquanto os seus pais jantavam num restaurante a alguns metros, dentro do mesmo complexo turístico.

c/ agências