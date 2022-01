Mulheres e homens. Talibãs reclamam "direito a prender opositores"

. Em declarações à France Presse, Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo talibã, negou qualquer envolvimento do regime no caso.Ao mesmo tempo,. “Ninguém deve criar perturbações, porque isso causa problemas à ordem pública e à paz”.

Militantes feministas têm levado a cabo ações de protesto na capital afegã, durante as quais reclamam o respeito pelos direitos das mulheres.



O porta-voz e vice-ministro da Informação e da Cultura na administração talibã vincou ainda que as ativistas têm em estado em manifestações “sem autorização”, para acrescentar que,“Também no nosso país elas serão detidas e confrontadas com as suas responsabilidades. Não autorizamos atividades ilegais”, rematou.

Crise humanitária

Na esteira da retirada das forças militares lideradas pelos Estados Unidos, o Afeganistão debate-se com uma crise humanitária de proporções crescentes.- medidas implementadas após o retorno dos talibãs ao poder.De acordo com as Nações Unidas,

A ONU apelou aos países doadores para que atribuam 4,4 mil milhões de dólares à causa humanitária do Afeganistão.





Estão marcadas para este domingo, na Noruega, conversações entre os talibãs e representantes diplomáticos ocidentais, designadamente do país anfitrião, dos Estados Unidos, de França, da Alemanha, de Itália e da própria União Europeia.

“O Emirado Islâmico adotou medidas para satisfazer as exigências do mundo ocidental e esperamos reforçar as nossas relações diplomáticas com todos os países, incluindo os países europeus e o Ocidente em geral”, clamou Zabihullah Mujahid.