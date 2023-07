Mulheres e raparigas são principais vítimas da crise de água e saneamento

Saúde e higiene menstrual





Progressos no alcance do ODS 6





, afirmou Maria Neira, diretora do Departamento do Ambiente, Alterações Climáticas e Saúde da OMS.Devido ao acesso inadequado a água potável e saneamento, a população feminina enfrenta mais riscos de saúde e sente desproporcionalmente o impacto da falta de higiene, nomeadamente na dificuldade em gerir os seus ciclos menstruais de forma segura e com privacidade.de que podem ser vítimas, explica Neira.Entre 2015 e 2022, registaram-se alguns progressos no sentido de se alcançar o acesso universal ao WASH, o relatório mostra que o acesso das famílias à água potável gerida com segurança aumentou de 69% para 73%, o saneamento gerido com segurança passou de 49% para 57%, e os serviços básicos de higiene aumentaram de 67% para 75%.No entanto, para alcançar a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 até 2030, será necessário maior progresso em cada indicador e mais esforços para garantir que os progressos relativos ao WASH contribuam para a igualdade de género, permitindo ações específicas que respondam às necessidades particulares das mulheres e raparigas.