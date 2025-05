"Múltiplas vítimas". Aeronave despenha-se em zona residencial de San Diego

De acordo com o regulador norte-americano para a aviação civil (FAA), a aeronave em causa era um jato privado - um Cessna 550 - com capacidade entre oito e dez passageiros, incluindo o piloto.







As autoridades estão a tentar confirmar quantas pessoas estavam registadas no voo.





O aparelho despenhou-se pelas 3h45 locais (11h45 em Portugal Continental), altura em que se registava-se um denso nevoeiro que pode ter posto em causa a visibilidade. O destino seria o aeroporto de Montgomery Field.







Até ao momento não há registo de vítimas ou feridas dentro das casas atingidas. Cerca de 100 moradores foram retirados devido ao incêndio no local e ao combustível espalhado pela zona afetada, que é "uma das maiores áreas residenciais militares do mundo".





"Muitas famílias de militares foram afetadas", adiantou o capitão Robert Heely, comandante da Base Naval de San Diego.







De acordo com a Associated Press, que cita a empresa de aviação FlightAware, a aeronave tinha partido do aeroporto de Teterboro, Nova Jérsia, a poucos quilómetros de Manhattan. Trata-se de um aeroporto frequentemente usado por aeronaves privadas e corporativas. De seguida, fez uma paragem em Wichita, no Kansas, para abastecimento de combustível.