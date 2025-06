Múltiplas vítimas. FBI aponta "ataque terrorista direcionado" no Colorado

"Estamos cientes de um ataque terrorista direcionado em Boulder, no Colorado, e estamos a conduzir uma investigação completa. Os nossos agentes e as autoridades locais já estão no local e entraremos em contacto assim que novas informações estiverem disponíveis", escreveu o chefe do FBI, Kash Patel, na rede social X.







O departamento de polícia de Boulder foi mais prudente e considerou "irresponsável" e prematuro especular sobre os motivos do ataque. O suspeito, "um macho adulto", foi detido e foi ele próprio hospitalizado com alguns "ferimentos ligeiros".





Testemunhas inciais referiram que um homem estava a atacar pessoas com uma arma "que as incendiava". De acordo com relatos dos meios de comunicação locais, que citavam testemunhas, um homem foi visto a atirar o que parecia ser um cocktail molotov contra os participantes na manifestação.





Numa primeira conferência de imprensa, a polícia de Boulder falou em "múltiplas vítimas" e pediu aos residentes que evitassem a zona. As forças de socorro referem que as vítimas sofreram sobretudo queimaduras, e que os ferimentos vão de graves a ligeiros. Está ainda a tentar determinar se o ataque foi direcionado contra os manifestantes pró-israelitas.

O FBI, o gabinete de investigação federal dos Estados Unidos, tomou conta do caso, que considerou um "ataque terrorista direcionado".A organização judaica ADL (Liga Antidifamação) também relatou "um ataque" durante "uma reunião semanal de membros da comunidade judaica que correm ou caminham em apoio dos reféns sequestrados a 7 de outubro" de 2023 em Israel, durante o ataque sem precedentes do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza. Mas não forneceu qualquer balanço no imediato.O governador do estado, o democrata Jared Polis, escreveu na rede X que os seus "pensamentos estão com as pessoas que foram feridas e afetadas por este hediondo ato de terror".