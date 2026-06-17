Múltiplos ataques israelitas no sul do Líbano apesar do acordo EUA-Irão



Os combates no Líbano entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, abrandaram, mas não cessaram completamente após o anúncio de um acordo de paz provisório entre os Estados Unidos e o Irão na segunda-feira.



As forças armadas israelitas têm arrasado aldeias no sul do Líbano há semanas, alegando que estão a agir contra militantes do Hezbollah infiltrados em zonas civis da região predominantemente xiita. Centenas de milhares de xiitas libaneses estão abrigados noutras zonas do país.





c/agências

Estes ataques atingiram sobretudo as regiões de Nabatieh e Kfartebnit, segundo a mesma fonte.Na noite de segunda-feira, os militares iranianos ameaçaram com uma "resposta severa" caso os ataques israelitas continuassem.Os ataques israelitas diminuíram desde o anúncio do acordo, mas continuaram, causando a morte a cinco pessoas desde então, segundo a NNA.Israel não comentou os ataques. As tropas israelitas continuam a ocupar grandes áreas do sul do Líbano e arrasaram dezenas de aldeias, deixando-as sem residentes.Os militares disseram ainda ter atingido um lançador que disparou alguns dos projéteis. O exército israelita afirmou ter identificado um veículo suspeito onde os seus soldados operavam e disparou um tiro de aviso na sua direção antes de realizar um ataque "para eliminar a ameaça".O grupo alinhado com o Irão disse ainda ter disparado salvas de rockets e projéteis de artilharia contra as tropas israelitas no sul do Líbano, onde os confrontos ainda estavam em curso.A região foi destabilizada por uma ofensiva israelita contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão, que abriu fogo sobre Israel em apoio de Teerão a 2 de março.Desde o anúncio do acordo com os Estados Unidos, o Irão tem afirmado reiteradamente que a situação global deve incluir a cessação das hostilidades no Líbano. Israel alega estar a atacar o Hezbollah (Partido de Deus), milícia xiita libanesa, aliada de Teerão.O Paquistão, um mediador-chave entre Teerão e Washington, anunciou que um acordo assinado na manhã de segunda-feira, hora local, previa "o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano".A declaração trouxe uma relativa calma ao sul do Líbano, embora a violência esporádica persista, uma vez que as tropas israelitas permanecem estacionadas no território que ocuparam durante os três meses de guerra, segundo fontes de segurança libanesas e estrangeiras.