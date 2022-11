Mundial 2022. China censura imagens das bancadas para esconder adeptos sem máscara

A estratégia tem motivado protestos contra a testagem constante e os confinamentos forçados da população.Para evitar que a indignação aumente entre os chineses, a televisão estatal está a manipular as imagens que chegam do Campeonato do Mundo de Futebol.Milhares de pessoas estiveram a manifestar-se em várias cidades chinesas, contra a política “covid zero” no país.Um jornalista da BBC que estava a cobrir os protestos foi agredido e detido pela polícia da China. O caso já foi condenado pelo governo britânico.Ouvido pela Antena 1, o professor de Ciência Política e analista de assuntos chineses, Jorge Tavares da Silva, considerou que as manifestações representam o primeiro teste sério ao Governo do presidente Xi Jinping.