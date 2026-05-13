Mundo está a consumir as reservas de petróleo a ritmo recorde

As contínuas interrupções no comércio marítimo através do Estreito de Ormuz levaram a uma queda de 5,7 milhões de barris por dia nas reservas terrestres em abril.





Mais de dez semanas após o início da guerra no Oriente Médio o preço do petróleo tem sofrido um efeito iô-iô. Com oscilações bruscas em resposta aos sinais contraditórios sobre se os Estados Unidos e o Irão chegarão a um acordo para terminar o conflito. A Agência Internacional de Energia verifica também que as refinarias reduziram a produção e diminuíram drasticamente as importações de petróleo bruto.Mais de dez semanas após o início da guerra no Oriente Médio o preço do petróleo tem sofrido um efeito iô-iô. Com oscilações bruscas em resposta aos sinais contraditórios sobre se os Estados Unidos e o Irão chegarão a um acordo para terminar o conflito.



A perturbação na oferta é também histórica. Todos os dias ficam bloqueados nos armazéns dos produtores de petróleo da região 14 milhões de barris. Os produtores fora do Médio Orientam aumentaram a produção e elevaram as exportações a níveis sem precedentes. Uma resposta à crise que ajuda, mas não é suficiente para reduzir os preços dos combustíveis.



A agência internacional de energia verifica também que as refinarias reduziram a produção e diminuíram drasticamente as importações de petróleo bruto.



Os preços mais elevados nas bombas de gasolina e um ambiente económico incerto impulsionaram os consumidores finais a poupar. Há uma redução mundial no consumo de gasolina e gasóleo.



Segundo este relatório revelado esta manhã A procura global de petróleo deverá agora contrair 2,4 milhões de barris por dia em relação ao mesmo período do ano anterior.



As perdas mais acentuadas são observadas no setor petroquímico, onde a disponibilidade de matéria-prima está cada vez mais restrita.





A atividade da aviação também está bem abaixo dos níveis normais, ajudando a aliviar parte da pressão sobre os preços do querosene de aviação, que quase triplicaram após o corte das exportações do Oriente Médio.



