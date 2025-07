Mundo mais seguro também é bom para EUA, diz secretário-geral adjunto da ONU

Na terça-feira, a Casa Branca anunciou, dois anos depois de ter regressado, a saída da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que acusou de ser anti-Israel, aliado dos EUA.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha anunciado a retirada do país da Organização Mundial da Saúde (OMS), em janeiro, e suspendido o financiamento à ONU.

Numa entrevista à Lusa, Maher Nasser disse que o recuo "está definitivamente a ter um impacto" nas atividades da ONU, nomeadamente na assistência humanitária a refugiados, a crianças e a populações vulneráveis.

Isto porque, historicamente, "os EUA têm sido um dos governos mais generosos no apoio ao trabalho das Nações Unidas", incluindo no financiamento da manutenção da paz e da assistência ao desenvolvimento, referiu o dirigente.

O palestiniano, de 62 anos, defendeu "o valor do que a ONU faz pelo mundo" no que toca à promoção da estabilidade e crescimento, algo que disse ajudar a manter a paz.

A manutenção da paz tem sido "um grande sucesso" quando os membros do Conselho de Segurança da ONU concordam entre si, disse Nasser. "Quando discordam, vemos que não temos o mesmo sucesso", lamentou.

O dirigente admitiu que a paralisia do Conselho de Segurança -- cujos membros permanentes (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) têm poder de veto -- face a conflitos como a invasão russa da Ucrânia ou a guerra civil no Sudão "enfraquecem a confiança no sistema global".

"Com menos conflitos, tem-se menos migração, tem-se menos refugiados, tem-se menos Estados falhados, Estes Estados falhados podem também alimentar o terrorismo, levar à instabilidade nas regiões", alertou Nasser.

Pelo contrário, "regiões prósperas também se podem tornar bons mercados" para o comércio externo, disse o palestiniano. "Um mundo mais seguro e próspero é bom para o mundo [e] também é bom para os Estados Unidos", acrescentou.

Nasser foi nomeado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, como comissário-geral da participação na Expo2025 em Osaka, num ano em que a organização celebra 80 anos.

Isto numa altura de "muitas divisões no mundo", com crescentes desafios globais interligados", disse Maher Nasser, que deu como exemplo a crise climática e a regulação da inteligência artificial.

O secretário-geral adjunto da ONU admitiu que tem havido recuos recentes em alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 20230, incluindo na igualdade de género.

"A maioria dos Estados-membros concorda (...) que este é o momento em que precisamos de trabalhar mais juntos. Este é o momento em que o multilateralismo precisa de ser apoiado", defendeu.

Nasser lembrou que na Cimeira do Futuro, realizada em setembro, em Nova Iorque, líderes mundiais adotaram três acordos a pensar nas gerações futuras, incluindo um pacto a defender a reforma do Conselho de Segurança.

"Muitos países acreditam que a atual arquitetura de paz e segurança representa o mundo de 1945", sublinhou Nasser.