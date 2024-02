Mundo ultrapassou o limite de aquecimento de 1,5ºC durante ano inteiro

Em 2015, os líderes mundiais prometeram tentar limitar o aumento da temperatura a longo prazo a 1,5ºC, o que é considerado crucial para ajudar a evitar os impactes mais prejudiciais.

Para os cientistas, a adoção de medidas urgentes para reduzir as emissões de carbono ainda pode abrandar o aquecimento.

Bob Watson, antigo presidente do organismo da ONU responsável pelo clima, disse ao programa Today da BBC Radio 4 : "Isto excede em muito tudo o que é aceitável".".Limitar o aquecimento a longo prazo a 1,5ºC acima dos níveis "pré-industriais" - antes de os seres humanos começarem a queimar grandes quantidades de combustíveis fósseis - tornou-se um símbolo fundamental dos esforços internacionais para combater as alterações climáticas.Em 2018, um relatório da ONU afirmou que os riscos das alterações climáticas - como ondas de calor intensas, subida do nível do mar e perda de vida selvagem - eram muito maiores com um aquecimento de 2ºC do que com 1,5ºC.No entanto, temperaturas têm continuado a subir a um ritmo preocupante, como mostram os dados do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas Copernicus da UE relativos ao ano passado, ilustrados no gráfico abaixo. O período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024 registou um aquecimento de 1,52ºC.A superfície do mar no mundo também atingiu a temperatura média mais elevada alguma vez registada - mais um sinal da natureza generalizada dos registos climáticos.

Porque é que se quebrou o limite de 1,5ºC no último ano?

A tendência de aquecimento a longo prazo é indiscutivelmente impulsionada pelas atividades humanas - principalmente a queima de combustíveis fósseis, que liberta gases que aquecem o planeta, como o dióxido de carbono. Este facto é também responsável pela grande maioria do aquecimento registado no último ano.

Enquanto as atividades humanas continuarem a aumentar os níveis de gases de aquecimento na atmosfera, as temperaturas continuarão a subir nas próximas décadas.





As temperaturas médias globais do ar começaram a exceder 1,5ºC de aquecimento quase diariamente na segunda metade de 2023, quando o El Niño começou a atuar, e esta situação manteve-se nos primeiros meses de 2024.

Prevê-se o fim do El Niño dentro de alguns meses, o que poderá permitir que as temperaturas globais estabilizem temporariamente e depois desçam ligeiramente, provavelmente abaixo do limiar de 1,5ºC.

Ainda é possível limitar o aquecimento global?

Ao ritmo atual das emissões, o objetivo de Paris de limitar o aquecimento a 1,5ºC como média a longo prazo - e não a um único ano - poderá ser ultrapassado na próxima década. Este seria um marco extremamente simbólico, mas os investigadores afirmam que não constituiria um precipício a partir do qual as alterações climáticas ficariam fora de controlo.Estes são limiares no sistema climático que, se ultrapassados, podem conduzir a alterações rápidas e potencialmente irreversíveis.

Por exemplo, se os lençóis de gelo da Gronelândia e do Antártico Ocidental ultrapassassem um ponto de rutura, o seu colapso potencialmente descontrolado poderia causar uma subida catastrófica do nível do mar durante os séculos seguintes.

Mas os investigadores fazem questão de sublinhar que os seres humanos ainda podem fazer a diferença na trajetória de aquecimento do planeta.O mundo fez alguns progressos, com tecnologias verdes, como as energias renováveis e os veículos elétricos, a crescerem em muitas partes do mundo.Continua a pensar-se que o mundo deixará mais ou menos de aquecer quando se atingirem as emissões líquidas zero de carbono. A redução efetiva das emissões para metade nesta década é considerada particularmente crucial."Isto significa que, em última análise, podemos controlar o aquecimento que o mundo vai sofrer, com base nas nossas escolhas enquanto sociedade e enquanto planeta", afirmou à BBV Zeke Hausfather, cientista climático do grupo norte-americano Berkeley Earth."A desgraça não é inevitável."