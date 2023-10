Foto: Marcial Guillen - EPA

As vítimas mortais estavam todas no mesmo espaço de diversão noturna, no primeiro piso do edifício onde celebravam um aniversário. As causas do incêndio estão ainda a ser apuradas. A identificação das vítimas mortais está a ser feita com recurso a amostras de ADN.



A discoteca mais afetada pelas chamas estava a funcionar ilegalmente desde o ano passado, depois de ter caducado a licença municipal de funcionamento.