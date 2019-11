Muro de Berlim. Jörg Stiehler tinha 16 anos quando decidiu fugir com a mãe

Jörg Stiehler é um dos milhares de alemães que fugiram para o ocidente antes da queda do Muro de Berlim. No caso dele a fuga deu-se, pela Hungria e pela Áustria, três semanas apenas antes do muro cair.