Muro na fronteira de Donald Trump trespassado mais de três mil vezes

Foi denominado como um “grande e lindo muro”, o Rolls-Royce das barreiras. No entanto,O muro começou a ser construído em 2019, na zona rural do Novo México e do Arizona. T“Nenhuma estrutura é impenetrável, por isso vamos continuar a utilizar recursos e modernizar de forma efetiva a fronteira para aumentar a segurança”, disse Luis Miranda, um porta-voz da Proteção de Fronteiras e Alfândegas. Foi acrescentado ao Washington Pos t que a segurança do muro exige recursos variados, muitos dos quais não foram financiados aquando do começo da sua construção.Donald Trump anunciou a construção do muro, acrescentando que seria o México a pagar, mas até agora têm sido os contribuintes americanos a pagar a construção., Estados Unidos.O muro foi construído com pilares grandes de cimento numa base do mesmo material e tem uma viga no topo. De acordo com o relatório, os contrabandistas serram os postes e usam a brecha que se abre para entrar em território norte-americano. As entradas e saídas repetem-se até a patrulha da fronteira encontrar o estrago.Existem relatos de que foram feitos buracos na estrutura que dá para um carro.