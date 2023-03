Músico e ativista senegalês Baaba Maal, lança novo álbum

Nos últimos 20 anos, Baaba Maal dedicou-se a vários desafios do desenvolvimento em África.

Em 2003, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas nomeou-o enviado para a juventude em reconhecimento dos seus trabalhos sociais e da sua crescente popularidade mundial.

A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação renovou a parceria com Baaba Maal, um dos seis embaixadores da ONU.

O músico comprometeu-se a combater a desertificação e as mudanças climáticas plantando árvores e transformando a região semiárida do Sahel numa terra verde. A possíbilidade de transformar a vida de milhões de pessoas no Senegal, no Mali, na Guiné-Conacri e na Mauritânia. Baaba Maal pode ser uma de muitas vozes a criar outra forma de falar sobre o Sahel sem passar, sistematicamente, pelo terrorismo. A região africana onde uma Grande Muralha Verde e a abundante energia solar podem mudar para melhor a vida das pessoas.



Em 2022, Baaba Maal deu voz na banda sonora de "Wakanda Forever". Trinta e três anos antes, 1989, fez o mesmo em "A Última Tentação de Cristo" trabalhando diretamente com o músico e compositor inglês, Peter Gabriel.

O cantor senegalês anuncia agora um novo álbum, o primeiro em sete anos, tempo em que se limitou a viver e "a deixar que as coisas acontecessem" para que "a música criasse palavras" e fosse cantada.