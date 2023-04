Musk diz a repórter que mente sobre discurso de ódio. BBC apresenta estudos

Elon Musk, dono do Twitter há seis meses concordou dar uma entrevista a James Clayton, da BBC, para fazer um balanço da gestão da plataforma de media social.







Às perguntas do repórter, Musk usou a estratégia de responder também com perguntas, sobretudo quando o assunto foi sobre o aumento de discurso de ódio da rede.







Elon : "(…)James : "Eu diria que vejo mais conteúdo odioso."Elon : "Conteúdo que o James não gosta ou conteúdo odioso? Descreva o que quer dizer com odioso."James : "Bem, você perguntou-me se no meu feed aumentou ou diminuiu, eu diria que aumentou um pouco."

Elon : "É por isso que estou a pedir exemplos. E você não pode citar um único exemplo?"





Quando o jornalista não conseguiu identificar mensagens individuais, Musk retorquiu: “o James não me deu um único exemplo de conteúdo odioso, nem mesmo um Tweet, e ainda assim afirmou que o conteúdo odioso era alto. Isso é falso.

Afinal quais são as evidências?

Em reação à entrevista disponibilizada ontem ao público, a BBC vem apresentar estudos aprofundados e evidências que sugerem que o discurso de ódio tem crescido sob o mandato de Musk.Entre vários argumentos a cadeia de televisão relembra que diversos utilizadores marginais, banidos na gestão anterior, foram reintegrados na era Musk.Entre eles estãoOutros utilizadores menos conhecidos do Twitter aproveitaram a nova gestão para conseguir contas com conteúdos insultuosos de cariz racial obterem a verificação com a marca azul.Outra conta comprou o visto azul e tem por trás um neonazi quevídeos de si mesmo recitando Mein Kampf - a autobiografia de Hitler.A BBC recorre também a um estudo que compara Tweets antissemitas entre junho de 2022 a fevereiro de 2023.O mesmo estudo também registou que as remoções de tais conteúdos aumentaram, mas não o suficiente para acompanhar o crescimento de novas mensagens.O ISD também descobriu um aumento de quase 70 porcento nas contas do Estado Islâmico - um problema que já foi enorme no Twitter, embora tenha sido reduzido., um grupo que combate o ódio e a desinformação com sede em Londres, revelou queA própria BBC apresenta análises internas que revelam que mais de mil e cem contas anteriormente banidas foram readmitidas com Musk.A BBC diz ter feito entrevistas dentro do Twitter nas quais inferiu que



Onde estão os limites do discurso de ódio?

A BBC faz uma reflexão sobre o assunto e recupera a Primeira Emenda da Constituição dos EUA.





A lei norte-americana, em suma, diz: “O congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre exercício; ou restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas”.Perante tal,As opiniões de Musk sobre liberdade de expressão, tem mais impacto nos Estados Unidos. Por isso,De acordo com a BBC, ainda há moderação no Twitter, e o próprio Musk recuou fortemente nos estudos e investigações.Refletiu-se em restabelecer, não apenas as contas de direita, mas também algumas contas de esquerda que tinham sido banidas anteriormente.

"Esta não é uma aquisição de direita, mas sim uma aquisição de centro", escreveu Musk, no Twitter.





Afirmou em dezembro que a estratégia estava a funcionar e que o discurso de ódio reduziu um terço.