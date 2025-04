Musk diz que vai passar muito menos tempo no Governo Trump a partir de maio

"Provavelmente a partir do próximo mês, maio, o tempo que vou alocar à DOGE vai diminuir significativamente", indicou Musk, durante uma teleconferência para divulgar os resultados do primeiro trimestre da Tesla, empresa de veículos elétricos da qual é líder.

"A partir do próximo mês, vou dedicar mais tempo à Tesla", garantiu, acrescentando que o "trabalho crucial" do departamento de eficiência foi "amplamente concluído".

O grupo anunciou hoje resultados do primeiro trimestre que ficaram aquém das expectativas, afetados em particular pela estreita colaboração de Elon Musk com a administração Trump.

A Tesla tem estado sob ataque nos Estados Unidos e noutros países, afetada por atos vandalismo, pedidos de boicote ou protestos.

As suas vendas globais caíram mais acentuadamente do que o esperado no primeiro trimestre, com apenas 336.681 veículos entregues (-13% em termos homólogos), de acordo com os números publicados no início de abril.

"Como sabemos, houve repercussões por causa do meu tempo no governo (...). Penso que o trabalho que estamos a fazer lá é realmente muito importante para controlar o défice insano que está a levar o nosso país, os Estados Unidos, à destruição", sublinhou Musk.

"A equipa DOGE fez grandes progressos na eliminação do desperdício e da fraude", continuou, acusando "aqueles que receberam os dólares desperdiçados" de estarem por trás da retaliação contra Tesla e dos ataques.

De acordo com o CFO (diretor financeiro) Vaibhav Taneja, "o impacto negativo do vandalismo e da hostilidade injustificada contra a marca e colaboradores impactou determinados mercados".

"Apesar disso, conseguimos vender todo o stock de modelos mais antigos nos Estados Unidos, na China e em alguns outros mercados em todo o mundo", acrescentou.

No primeiro trimestre, a Tesla começou a adaptar as suas linhas de produção à mais recente versão do seu Model Y, o mais recente modelo de consumo a ser lançado desde 2020.