Myanmar cumpriu minuto de silêncio pelas vítimas do sismo

No entanto, os peritos preveem que haja ainda milhares de mortos por contabilizar, já que o terramoto atingiu algumas das zonas mais densamente povoadas do país, nomeadamente Naypyidaw e Mandalay.







Mais de 1.000 socorristas estrangeiros estão no Myanmar no âmbito de um esforço internacional para apoiar os serviços locais nos trabalhos de resgate. Até ao momento, já foram retiradas 650 pessoas com vida dos escombros, adiantam as autoridades oficiais.



As bandeiras no país vão permanecer em meia haste até ao próximo domingo, cumprindo-se uma semana de luto nacional que foi declarada pela junta militar na segunda-feira.De momento,Grande parte da população abriga-se longe dos edifícios, temendo que os abalos subsequentes possam causar mais danos.“Não me sinto seguro”, afirmou Soe Tinte, um habitante local de 71 anos, à agência France Presse. “Temos muitas dificuldades, como o acesso à água, à eletricidade e às casas de banho. Ninguém sabe quanto tempo é que isto vai durar”, acrescentou.A situação já era alarmante antes do terramoto, com os combates a deslocarem mais de 3,5 milhões de pessoas vulneráveis nos últimos anos, segundo dados das Nações Unidas.