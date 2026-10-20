Myanmar divulga imagens de Aung San Suu Kyi a receber carta de Carlos III

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, a porta-voz da presidência de Myanmar utilizou pela primeira vez a expressão "detida especial" para se referirem a Suu Kyi, deposta num golpe militar em 2021.

Dirigentes do Ministério do Interior de Myanmar reuniram-se com Suu Kyi na segunda-feira para entregar um pacote contendo dois livros sobre solos, "um envelope selado e uma comunicação diplomática selada, enviada pelo rei Carlos III, do Reino Unido".

O Reino Unido é a antiga potência colonial da então Birmânia, e Carlos III é conhecido pelo grande interesse pela jardinagem e pelo ambiente. A mensagem é acompanhada por duas imagens que mostram Suu Kyi a encontrar-se com dois homens, que aparecem de costas.

As fotos parecem ter sido tiradas num ambiente semelhante ao das últimas imagens divulgadas da ex-líder, quando se encontrou com um representante da Cruz Vermelha, em agosto. Tratou-se do primeiro encontro com um dirigente estrangeiro a ser tornado público desde que Suu Kyi foi destituída em 2021.

O golpe militar desencadeou uma guerra civil ainda em curso, que já fez mais de 100 mil mortos, segundo a organização não governamental ACLED.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido não confirmou se diplomatas britânicos solicitaram a entrega do pacote pessoalmente, ou se lhes foi negada a autorização para o fazer.

O Reino Unido condena a detenção, que classifica de arbitrária, de Suu Kyi, de 81 anos, laureada com o prémio Nobel da Paz, e pede a sua libertação imediata.

"Fui extremamente indulgente com ela", declarou, numa entrevista à revista Time, publicada em setembro, o Presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, antigo chefe do exército que inicialmente tomou o poder em 2021.

Em agosto, o Governo de Myanmar rejeitou um novo apelo da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) para a libertação "total e incondicional" de Suu Kyi.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Myanmar descartou também a necessidade de um enviado especial da organização para o país.

A ASEAN apresentou, em abril de 2021, um plano de paz para o país do Sudeste Asiático com o objetivo de pôr fim às hostilidades e iniciar o diálogo entre as partes em conflito, a ser facilitado por um enviado especial da organização.

Desde então, Min Aung Hlaing tem sido impedido de participar em reuniões de alto nível por não ter cumprido o plano.

Suu Kyi está a cumprir pena em prisão domiciliária num local não revelado na capital, sob acusações que os seus apoiantes e grupos de defesa dos direitos humanos consideram ter motivação política.