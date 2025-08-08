Myanmar. Drones matam civis com tecnologia europeia

Um relatório da Conflict Armament Research (CAR), divulgado pelo Guardian, denuncia que esta tecnologia fabricada na Europa tem chegado a Myanmar através de uma empresa chinesa.





A antiga Birmânia está sujeita a um embargo de armas da UE desde o início da década de 1990. As sanções foram alargadas em 2018 por causa dos abusos militares contra as minorias, incluindo os rohingya. Em 2021, a União Europeia impos mais restrições após o golpe militar.





No entanto, grupos de Direitos Humanos afirmam que as sanções não são suficientemente abrangentes. Para além de afirmarem que as medidas não são iguais em toda a UE, uma vez que a aplicação cabe a cada Estado-membro individualmente.





O relatório da Conflict Armament Research (CAR) denuncia os esforços da Junta Militar para transformar drones em armas.



Myanmar tem sido assolada por conflitos desde que os militares tomaram o poder num golpe de Estado em 2021. O golpe provocou resistência armada em várias regiões do pais e grupos armados étnicos conseguiram assumir o controlo de vastas áreas de Mianmar.

Poderá Bruxelas alegar que não sabia? Pode, mas os investigadores da CAR afirmam que a localização da empresa chinesa, na fronteira com Myanmar, onde tem havido escalada do conflito, poderia ter sido um sinal de alerta.



Myanmar é um país rico em pedras preciosas e outros minerais raros vendidos, sobretudo, à vizinha China para financiar a guerra civil na qual grupos armados pró-democracia, ao lado de antigos grupos armados étnicos, combatem o Exército.





Dados de 2023 da ONU mostram que Mianmar tem 54 milhões habitantes, sendo o 26.º país mais populoso do mundo.





Myanmar faz fronteira com Bangladesh e Índia a noroeste, China a nordeste, Laos e Tailândia a leste.