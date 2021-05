Myanmar. Gigantes petrolíferas suspendem pagamento de dividendos à junta militar

As empresas internacionais com negócios em Myanmar estão a ser cada vez mais pressionadas por grupos de direitos humanos e pelo Governo de Unidade Nacional, formado por aliados da líder deposta Aung San Suu Kyi, a travar o fluxo de pagamentos ao Governo militar, que a 1 de fevereiro levou a cabo um golpe de Estado e tomou o poder do país.Neste sentido,

As restantes ações pertencem à PPTEP, da Tailândia, que detém 25,5 por cento e à estatal Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), que detém 15 por cento.

“A Total condena a violência e os abusos dos direitos humanos ocorridos em Myanmar e reafirma que cumprirá qualquer decisão que possa ser tomada pelas autoridades internacionais e nacionais relevantes, incluindo as sanções aplicáveis emitidas pela UE ou pelas autoridades dos EUA”, explicou a petrolífera francesa em comunicado

Dinheiro e gás continuam a circular

A decisão das gigantes petrolíferas foi bem recebida por parte de grupos de direitos humanos e ativistas.Segundo o jornal The Guardian , a junta militar continua a receber a parcela estatal nas receitas do gás,e recuperação de custos da operação no campo de gás de Yadana e imposto de renda corporativo do MGTC.

A suspensão de dividendos da MGTC é responsável por uma pequena proporção dos cerca de 1,5 mil milhões de dólares que Myanmar ganha anualmente com projetos offshore de petróleo e gás.

Por este motivo, vários grupos de advocacia e de defesa dos direitos humanos exigem medidas mais severas. “”, disse Clancy Moore, responsável pelo grupo anticorrupção “Publish What You Pay Australia”, a“A Total e a Chevron devem parar de financiar os generais que têm sangue nas mãos e colocar os pagamentos em contas-caução”, acrescentou Moore.A norte-americana Chevron disse estar ciente dos apelos para cortar o gás e colocar todos os pagamentos devidos à MOGE em contas-caução, mas alertou que “O gás produzido pelo projeto Yadana é utilizado para fornecer eletricidade para aproximadamente metade da população de Rangun, a maior cidade de Myanmar, e também alguma população na Tailândia., defendeu a Chevron.Desde 1 de fevereiro, dia em que o exército derrubou o Governo eleito e deteve a sua líder, a junta militar adotou uma postura de repressão e violência contra os manifestantes que protestaram diariamente em todo o país em apoio ao Governo deposto. Estima-se que mais de 5400 pessoas foram detidas, incluindo Aung San suu Kyi. Pelo menos 824 pessoas foram mortas pela junta militar, incluindo dezenas de crianças.