Myanmar. Junta declara lei marcial e Rangum vira campo de batalha

A junta militar, no poder desde 1 de fevereiro, está a utilizar cada vez mais força para conter as manifestações de apoio à lider do governo deposto, Aung San Suu Kyi, que se encontra detida desde o golpe militar.Domingo, foi o dia em que se registou mais vítimas mortais. Mais de 70 pessoas foram mortas nos confrontos entre as autoridades militares e a população – a maior parte delas no município industrial de Hlaing Tharyar, na cidade de Rangum.“Houve tiros constantes durante toda a noite e não conseguimos dormir”, afirmou à AFP um morador, acrescentando que a população tinha medo de andar na rua.Um estudante de medicina, citado pelo jornal The Guardian , revelou que há uma forte presença de militares nas principais áreas da maior cidade do país.“Verificam carros, motas e os telemóveis das pessoas que circulam na rua. Se detetam algo relacionado com política ou o movimento de desobediência civil, prendem a pessoa”.Para tentar travar a divulgação nas redes sociais da violência em curso no país, a junta militar restringiu o uso de dados móveis, embora o acesso ainda seja possível através de conexões por banda larga fixa.O bloqueio do serviço de Internet impediu a participação numa audiência judicial por videoconferência de Suu Kyi.

O apelo dos monges budistas





Na segunda maior cidade da antiga Birmânia, monges com as suas tradicionais túnicas de cor açafrão juntaram-se aos manifestantes, carregando bandeiras vermelhas do partido da Liga Nacional para a Democracia de Aung San Suu Kyi, e apelaram à junta militar para colocar um ponto final na violência.A enviada especial da ONU em Myanmar, Christine Schraner Burgener, condenou o “contínuo derramamento de sangue”, que frustrou os pedidos do Conselho de Segurança e de outras partes no sentido da moderação e do diálogo.“A brutalidade contínua, inclusivamente contra o pessoal médico, e a destruição das infraestruturas públicas prejudica gravemente qualquer perspetiva de paz e estabilidade”, comentou Burgener.

Papa apela ao fim da violência





O Papa Francisco apelou ao fim da violência na antiga Birmânia, afirmando que também se ajoelha simbolicamente para alcançar tal propósito, numa referência à freira que se ajoelhou em oração frente às forças de segurança birmanesas.“Mais uma vez e com tanta tristeza, sinto a urgência de falar da situação dramática em Myanmar, onde tantas pessoas, especialmente jovens, estão a perder as suas vidas para oferecer esperança ao seu país”, declarou, no final da tradicional audiência geral de quarta-feira.No início de março percorreram mundo as imagens de uma freira católica, identificada como Ana Rosa Nu Tawng, de braços estendidos e ajoelhada no meio de uma estrada frente às forças de segurança birmanesas a implorar para que estas não disparassem contra um grupo de manifestantes.As imagens foram registadas na cidade de Mytkyna, no norte do país, a 28 de fevereiro.“Não disparem sobre as crianças”, implorou a freira católica naquela estrada em Myitkyina, localidade que tem sido cenário de manifestações quase diárias desde o golpe militar.

Crimes contra a humanidade







Na semana passada, o relator especial da ONU para os Direitos Humanos em Myanmar, Thomas Andrews, afirmou que a junta militar birmanesa estaria a cometer “provavelmente crimes contra a Humanidade” desde que assumiu o poder no início de fevereiro.“Há cada vez mais provas" de que o exército e os seus principais líderes “estão a cometer provavelmente crimes contra a Humanidade, incluindo assassínios, desaparecimentos forçados, perseguições, tortura e prisões em violação das regras fundamentais do Direito Internacional", declarou então o perito independente.

União de minorias étnicas contra militares





O grupo de parlamentares eleitos que se autodenomina "Governo legítimo" de Myanmar pediu aos grupos étnicos armados do país que "unam forças" contra a junta militar.

“Vamos construir nossa União Federal juntos. O mal (do exército) deve ser repelido com a nossa união”, disse o Comité de Representantes da Assembleia da União (CRPH), formado na sua maioria por dezenas de deputados e senadores do partido da líder deposta Aung San Suu Kyi, que não puderam tomar posse devido ao golpe militar.







Uma maior autonomia é a principal exigência de quase todas as minorias étnicas, incluindo os Chin, Kachin, Karen, Kokang, Kayah, Mon, Rakáin, Shan e Wa, que juntos representam mais de 30 por cento dos 53 milhões de habitantes do país. O CRPH, que anunciou a retirada de todas as etnias armadas da lista das organizações ilegais, agradeceu numa nota a proteção dos manifestantes proporcionada pelos rebeldes, alguns dos quais lutam contra o exército há décadas.



Nas últimas semanas, vários combatentes de minorias étnicas expressaram a sua preocupação com a repressão sangrenta das forças de segurança contra civis desarmados que protestam contra o regime militar, que governou o país entre 1962 e 2011.c/agências