Myanmar. Milhares de pessoas nas ruas manifestam-se contra o golpe militar

Exibindo cartazes a pedir a libertação de Suu Kyi e do presidente, Win Myint, sindicalistas e estudantes gritaram "" e "", num cruzamento perto da universidade, na capital.De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP),Os protestos têm-se repetido desde terça-feira, com o número de manifestantes a aumentar, apesar do acesso às redes sociais, usadas para a mobilização, estar bloqueado, por ordem do exército.No sábado, os militares que tomaram o poder bloquearam o acesso à internet praticamente em todo o país, tornando o Twitter e o Instagram inacessíveis.





TambémA oposição ao golpe começou inicialmente com pessoas a bater em tachos e panelas às janelas na capital.





A resistência aos militares tem vindo a ganhar força desde o golpe de Estado, visto internacionalmente como um "" no país do sudeste asiático, que estava a progredir em direção à democracia, após décadas de regime militar.O exército de Myanmar declarou na segunda-feira o estado de emergência e assumiu o controlo do país durante um ano, após a detenção de Aung San Suu Kyi, do Presidente do país, Win Myint, e de outros líderes governamentais.Myanmar emergiu há apenas 10 anos de um regime militar que estava no poder há quase meio século.





